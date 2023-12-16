В Белгородской области полностью восстановили нарушенное снегопадом электроснабжение

Без света оставались 73 населенных пункта

ТАСС, 16 декабря. Аварийные бригады восстановили электроснабжение 73 населенных пунктов, нарушенное из-за снегопада в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Работы по устранению аварийных повреждений на линиях электропередачи завершены. По состоянию на 05:30 мск электроснабжение жителей муниципальных районов и городских округов Белгородской области восстановлено", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в пятницу мокрый снег с дождем и перепады температуры воздуха привели к нарушению электроснабжения в 73 населенных пунктах. Были обесточены восемь котельных, четыре школы, четыре детских сада и два объекта здравоохранения, без света остались более 10 тыс. жителей.