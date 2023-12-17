В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом медпомощь понадобилась девяти пострадавшим

Зампред правительства республики Эльвира Пинчук утончнила, что четверо из них являются детьми

ТАСС, 17 декабря. Медицинская помощь понадобилась девяти пострадавшим, в том числе четырем детям, в результате ДТП со школьным автобусом в Удмуртии. Об этом сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

"В Игринскую районную больницу доставлены шесть пострадавших в ДТП со школьным автобусом: четыре взрослых и два мальчика 2015 и 2016 годов рождения. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести. <…> Еще три человека обратились в Глазовскую межрайонную больницу - один взрослый и двое детей. У маленьких пациентов только ссадины", - сообщила Пинчук.

Она уточнила, что у взрослого, который обратился в Глазовскую межрайонную больницу, диагностировали перелом. Ему потребуется госпитализация.

По информации ГУ МЧС по республике, утром 17 декабря на 251-м км федеральной трассы М-7 "Волга" столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В микроавтобусе находились 17 человек, из них 8 детей. Ранее сообщалось о семи пострадавших, среди которых было двое детей.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике, в связи с ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По информации управления, пострадавшие получили незначительные травмы. На место происшествия выехали следователи.