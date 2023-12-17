В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали семь человек

Авария произошла на трассе М-7

ТАСС, 17 декабря. Школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Удмуртии. В результате, по предварительным данным, пострадали семь человек, из них двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В 07:45 (06:45 мск) 17 декабря поступило сообщение, что на 251-м км ФАД М-7 "Волга" между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь Игринского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lada Vesta и микроавтобуса "Газель-Next" сообщением Глазов - Ижевск. В микроавтобусе находились 17 человек (из них 8 детей), следовали на соревнования", - говорится в сообщении.

В результате ДТП жертв нет, при этом семь пассажиров микроавтобуса, в том числе двое детей, направлены в больницу поселка Игра для углубленного осмотра. Причины аварии уточняются, в ликвидации ее последствий принимали участие 13 человек и 6 единиц техники.

В пресс-службе МВД по республике уточнили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом во время обгона. После этого автобус съехал в кювет.