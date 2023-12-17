В Киеве просел грунт около затопленной станции метро

В Киевской городской администрации сообщили, что это произошло еще до закрытия шести станций метро

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проседание грунта под торговыми павильонами обнаружено около станции метро "Демеевская" - одной из шести станций Киевского метрополитена, закрытых из-за разгерметизации тоннеля. Как уточнило украинское агентство УНИАН, фотографии проседающих торговых павильонов, ям и трещин на асфальте распространились в воскресенье в социальных сетях.

Однако в Киевской городской администрации утверждают, что грунт в этом районе просел еще до закрытия шести станций метро. По данным пресс-службы, за участком установлен усиленный контроль, критических изменений не зафиксировано.

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто.

13 декабря полиция Киева сообщила, что проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации после затопления тоннеля столичной подземки. Целью мероприятий называется проверка "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также следователи планируют установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.