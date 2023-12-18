В Приангарье вылетел вертолет для эвакуации охотников из труднодоступной тайги

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вертолет со спасателями вылетел в Иркутской области для эвакуации из тайги охотников, один из которых умер от ожогов при пожаре в зимовье, у другого обморожены ноги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел в Казачинско-Ленский район для эвакуации пострадавших из тайги. Наземная группировка областных спасателей скоординирует местоположение зимовья в лесу, а также подготовит площадку для посадки воздушного судна", - говорится в сообщении.

Трое - отец, сын и их знакомый - отправились на охоту. Из-за морозов они решили переждать в зимовье. При перегреве печи в домике произошел пожар, отец получил ожоги и не мог передвигаться. Охотники решили перебраться в зимовье, на носилках понесли пострадавшего. По дороге сын обморозил ноги. Через три дня его отец умер. Третий мужчина на лыжах добрался до ближайшего поселения и обратился в МЧС.

Накануне к месту нахождения охотников отправилась наземная группа спасателей. Сильные морозы и труднодоступность местности осложняют спасательную операцию.