В Приангарье проходит операция по спасению охотников

Как сообщили в МЧС, один из них погиб от ожогов, полученных при пожаре в домике, а у второго обморожены ноги

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Группа спасателей в Иркутской области отправлена в труднодоступную местность для эвакуации из зимовья троих охотников, один из которых умер от ожогов, полученных при пожаре в домике, у второго обморожены ноги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Трое мужчин - отец, сын и их приятель - отправились на охоту. Из-за сильных морозов они решили не возвращаться домой и переждать в зимовье. Но из-за перегрева печи произошел пожар. Отец получил ожоги и не мог передвигаться самостоятельно. Охотники вспомнили, что рядом есть еще одно зимовье и на самодельных носилках понесли пострадавшего к нему. По дороге к новому месту сын сильно обморозил ноги. Мужчины расположились в зимовье, через три дня от полученных ожогов пострадавший скончался. <…> Сегодня к месту происшествия и для эвакуации пострадавшего от обморожения была направлена группа областных спасателей с проводником", - говорится в сообщении.

О случившемся в МЧС сообщил мужчина, который не пострадал. Он на лыжах добрался до ближайшего поселка.

Инцидент произошел в Казачинско-Ленском районе, где стоят сорокаградусные морозы. Сильные холода, а также труднодоступность местности осложняют спасательную операцию. Группе необходимо преодолеть более 70 км по лесовозной дороге и около 30 км по бездорожью на снегоходах.