Устроившего в Москве конфликт со стрельбой мужчину отправили под домашний арест

В результате происшествия два человека были госпитализированы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест мужчину, который устроил конфликт со стрельбой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Кузьминский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что между тремя мужчинами на улице Льва Яшина возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из ее участников выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента два молодых человека были госпитализированы. "Оперативниками ОМВД по району Некрасовка в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан", - добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111) УК РФ.