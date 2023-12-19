У посольства России в Китае нет данных о погибших в результате землетрясения россиянах

По последним данным, число жертв стихии возросло до 126 человек

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в КНР не располагает данными о погибших россиянах в результате землетрясения на северо-западе Китая.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дипведомства.

"Данных о россиянах, которые пострадали бы в результате землетрясения на север-западе Китая, нет", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, число погибших возросло до 126 человек, порядка 500 пострадали. Более 150 тыс. строений в провинции Ганьсу повреждены или разрушены. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 1,5 тыс. представителей экстренных служб.