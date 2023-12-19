Басманный суд получил ходатайство об аресте начальника ГУ МЧС по Самарской области

Олега Бойко и двух представителей компании "Витязь" Яна Гущина и Елену Тютюнник задержали в Самаре накануне

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник получил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании Бойко меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Бойко и двух представителей компании "Витязь" Яна Гущина и Елену Тютюнник задержали в Самаре накануне. По данным следствия, Бойко получил от них свыше 25 млн рублей взяток за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Олегу Бойко 56 лет. В МЧС он служит с 1998 года. 14 марта 2014 года был назначен на должность начальника главка МЧС России по Самарской области.