Начальнику самарского главка МЧС предъявили обвинение в получении особо крупной взятки

Следствие также запросило меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Следствие подало в Басманный суд ходатайство об избрании в отношении Бойко О. В., обвиняемого в совершении преступления , предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время.

Бойко и двое представителей компании "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник были задержаны в Самаре накануне и этапированы в Москву. По данным следствия, Бойко получил от них свыше 25 млн рублей взяток за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Олегу Бойко 56 лет. В МЧС он служит с 1998 года. 14 марта 2014 года был назначен на должность начальника главка МЧС России по Самарской области.