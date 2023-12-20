Число отключенных от электроснабжения жителей ЛНР и ДНР сократилось до 115 тыс.

Энергетики продолжают восстановительные работы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР сократилось до 115 тыс. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 22:00 (мск), обесточенными остаются потребители: ДНР - 57,7 тыс. чел., ЛНР - 57,3 тыс. чел. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - следует из сообщения.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.