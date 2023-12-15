В РФ из-за ухудшения погодных условий без электричества остаются 679 тыс. человек

По данным Минэнерго на 18:00, обесточенными остаются потребители Ростовской, Псковской и Смоленской областей, а также ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в регионах РФ из-за ухудшения погодных условий превысило 679 тыс. человек, следует из сообщения Минэнерго.

"Серьезное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

По данным на 18:00, обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 185,5 тыс. человек, ДНР - 235,4 тыс., ЛНР - 255,7 тыс., Псковской области - 1,2 тыс., Смоленской области - 1,8 тыс. человек, отмечается в сообщении.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", - добавили в министерстве.