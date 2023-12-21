У 15 детей с поезда Тюмень - Адлер выявили грипп А

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что у 60 из 125 детей наблюдаются признаки ОРВИ

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Грипп А выявили у детей, которых сняли с поезда Тюмень - Адлер в Саратовской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус гриппа А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и всероссийский противочумный институт "Микроб". Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме", - сообщили в ведомстве, добавив, что ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что около 60 детей имеют признаки ОРВИ. "Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава региона в Telegram-канале.

Бусаргин рассказал, что группу детей с жалобами на повышение температуры встретили на остановке поезда в Балашове. После этого их централизованно доставили в инфекционную больницу Саратова. Профильное учреждение, по словам Бусаргина, оперативно подготовили к приему пациентов.

"По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей - 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы", - добавил Бусаргин. Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти девочки в поезде.

20 декабря вечером медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде. В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. В Саратовской области детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний.

По информации СК РФ, в поезде умерла 12-летняя девочка. Смерть зафиксировали работники скорой помощи, когда поезд был на территории Пензенской области. Следователи завели уголовное дело по факту смерти ребенка.