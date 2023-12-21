В СК сообщили о смерти ребенка в поезде Тюмень-Адлер

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании произошедшего

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем в поезде Тюмень - Адлер, где одна девочка умерла и еще нескольким детям стало плохо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета запросил у и.о. руководителя следственного управления по Пензенской области Игнатенкова В.В., а также у и.о. руководителя следственного управления по Саратовской области Костина Д. А. доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования.

По информации следствия, 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, после осмотра медицинскими сотрудниками дети были доставлены в медицинское учреждение Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.