Премьер Чехии заявил, что стрельба в Праге не связана с терроризмом и оргпреступностью

Петр Фиала сообщил, что полиция и службы безопасности контролируют ситуацию и гражданам ничего не угрожает

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не связана с терроризмом и организованной преступностью. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не является актом терроризма и не связана с организованной преступностью. В данный момент произошедшее выглядит как дело рук одиночки", - привело слова премьера Чешское радио.

Полиция и службы безопасности заверили премьера, что полностью контролируют ситуацию и гражданам ничего не угрожает.

По данным новостного портала Blesk.cz, жители села Хостоунь, в котором проживал устроивший стрельбу 24-летний Давид Козак, характеризовали его как замкнутого человека с нарушенной психикой.

Чешские СМИ пишут, что стрелявший также подозревается в убийстве мужчины и новорожденного ребенка. Они были убиты на прошлой неделе в одном из парков Праги.