Мэр Праги не представлял, что стрельба в вузе может произойти в Европе

Богуслав Соботка пояснил, что раньше думал, что подобные происшествия "касаются США, так как там все имеют оружие"

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Праги Богуслав Соботка не представлял, что стрельба в вузе может произойти в Европе. Об этом он заявил журналистам, комментируя трагедию, произошедшую в четверг на философском факультете Карлова университета, где злоумышленник убил 14 человек.

"Я всегда думал, что такое, что случилось у нас, не касается Европы. Я думал, что это вещь, которая касается США, так как там все имеют оружие", - сказал мэр.

Глава чешской полиции Мартин Вондрашек в свою очередь считает, что 24-летний студент, устроивший стрельбу на факультете, использовал в качестве примера подобные инциденты за рубежом.

Возникшую ситуацию обсуждает на экстренном заседании правительство Чехии, в котором принимает участие президент республики Петр Павел. Между тем представители власти заявляют, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности и никакой угрозы для граждан сейчас нет.