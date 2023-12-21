Хронология массовых убийств в учебных заведениях стран мира

21 декабря 2023 года в Праге в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета погибли 15 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2023 года в Праге в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета погибли 15 человек. По предварительным данным, стрельбу устроил 24-летний студент, который совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.

ТАСС подготовил хронологию случаев массовых убийств в учебных заведениях (включая дошкольные), когда жертвами преступника или группы преступников становились 15 и более человек. С 2018 года зафиксировано не менее шести таких случаев (без учета ЧП в Праге 21 декабря 2023 года).

14 февраля 2018 года в результате стрельбы в старшей школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (штат Флорида, США) погибли 17 человек, еще 14 пострадавших были госпитализированы. Преступником оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был задержан полицией. 15 февраля 2018 года американские власти предъявили ему обвинения в 17 умышленных убийствах. В октябре 2020 года Круз признал вину. В ноябре 2022 года он был приговорен судом к пожизненному тюремному заключению.

17 января 2019 года начиненный 80 кг взрывчатки автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе. В результате мощного взрыва 21 человек погиб и еще 68 человек получили ранения. За рулем машины находился 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес - он погиб в результате взрыва. Колумбийские власти возложили ответственность за теракт на леворадикальную повстанческую группировку "Армия национального освобождения".

8 мая 2021 года в западной части афганской столицы Кабула произошла серия взрывов у государственной школы для девочек. Первым был взорван заминированный автомобиль недалеко от школы. Затем сдетонировали два самодельных устройства. В результате погибли не менее 90 человек, еще около 240 получили ранения. Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Между тем местный телеканал 1 ТV сообщал, что талибы осудили нападение.

24 мая 2022 года 21 человек, в том числе 19 детей, погибли в результате стрельбы в начальной школе города Ювалд (штат Техас, США). Как сообщили власти штата, стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. Он был ликвидирован прибывшими на место полицейскими.

30 сентября 2022 года в районе Дашт-е Барчи на западе Кабула в результате взрыва в образовательном центре "Кадж" погибли не менее 53 человек, еще 110 человек пострадали. Большинство погибших составляли девушки и молодые женщины. Телеканал Al Jazeera о ссылкой на источник в сформированном "Талибаном" временном правительстве Афганистана передавал, что взрыв совершил террорист-смертник. О принадлежности устроителя теракта к какой-либо террористической организации не сообщалось.

6 октября 2022 года на северо-востоке Таиланда в провинции Нонгбуалампху произошла стрельба в детском саду округа Накланг. Огонь открыл бывший полицейский Панья Хамраб, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножом. Когда нападавший пытался скрыться, он вел беспорядочную стрельбу по прохожим. Мужчина покинул место происшествия на белом пикапе, который позже был обнаружен возле его дома сгоревшим. Прибывшие сотрудники сил правопорядка установили, что нападавший покончил с собой, перед этим убив своих жену и ребенка. Всего в результате стрельбы погибли 36 человек, еще 10 человек получили ранения.