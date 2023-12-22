В результате стрельбы в Праге пострадали три иностранца

Речь идет об одном гражданине Нидерландов и двоих гражданах ОАЭ

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Три иностранных гражданина находятся среди раненых в результате стрельбы, которая произошла в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил Чешскому радио первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Среди раненых при стрельбе на философском факультете Карлова университета трое иностранцев - один гражданин Нидерландов и двое граждан ОАЭ", - сообщило МВД Чехии в социальной сети Х (ранее Twitter).

Между тем полиция проинформировала о принятии в Чехии профилактических мер по обеспечению безопасности так называемых "мягких" целей (места массового пребывания людей). "С сегодняшнего дня приняты профилактические меры на уровне всей республики по [обеспечению безопасности] "мягких" целей и школ. У нас нет никакой информации о конкретной угрозе", - говорится в документе. Жители страны могут, в частности, встретить на улицах своих населенных пунктов полицейских с длинноствольным оружием. Ведется мониторинг социальных сетей.

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, ранения получили 25 граждан.