22 декабря, 09:25
Стрельба в Карловом университете

Одной из жертв стрельбы в Праге стала директор Института музыкальных наук

Всего в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 14 человек

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Одной из 14 погибших во время стрельбы, устроенной в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге, стала директор Института музыкальных наук Ленка Главкова. Со ссылкой на дирекцию учебного заведения об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

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Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, ранения получили 25 граждан. Полиция установила личности 13 из 14 погибших. Стрельбу устроил 24-летний студент Давид Козак, который в начале полицейской операции покончил с собой. 

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