Одной из жертв стрельбы в Праге стала директор Института музыкальных наук

Всего в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 14 человек

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Одной из 14 погибших во время стрельбы, устроенной в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге, стала директор Института музыкальных наук Ленка Главкова. Со ссылкой на дирекцию учебного заведения об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, ранения получили 25 граждан. Полиция установила личности 13 из 14 погибших. Стрельбу устроил 24-летний студент Давид Козак, который в начале полицейской операции покончил с собой.