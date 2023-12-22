Полиция Праги заявила, что стрелявший студент имел восемь единиц огнестрельного оружия

Представитель руководства пражской полиции Алеш Страх сообщил, что у преступника отсутствовал конкретный мотив

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, легально владел восьмью единицами огнестрельного оружия. Об этом сообщил журналистам представитель руководства пражской полиции Алеш Страх.

"У него было две единицы длинноствольного огнестрельного оружия и 6 единиц короткоствольного оружия", - сказал он. Страх также проинформировал, что у преступника отсутствовал конкретный мотив. "О возможных мотивах нападавшего, как думаю, это была комбинация причин, а не единственная конкретная причина", - отметил он.