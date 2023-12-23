Глава СК поставил на контроль ситуацию с ДТП со школьным автобусом в Туве

Авария произошла на трассе Кызыл - Эрзин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения школьного автобуса и легковой машины на автодороге Кызыл - Эрзин в Туве, ситуация на контроле центрального аппарата ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Тыва Столбину К. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что произошло столкновение "Газели Next", в которой ехали 17 учащихся одной из общеобразовательных школ города Кызыла с учителем, с автомобилем ВАЗ-2115, в которой находились три человека.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по республике, пострадали девять человек. В медицинское учреждение доставлены пять детей и сопровождающий из школьного автобуса. Водитель легковой автомашины госпитализирован в реанимационное отделение, двоим его несовершеннолетним пассажирам назначено амбулаторное лечение.