В Туве в ДТП пострадали девять человек

Среди них пятеро детей

ТАСС, 22 декабря. Семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали в результате ДТП в Туве, сообщила прокуратура республики.

"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены семь пострадавших, в том числе пять несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

Позже в Госавтоинспекции МВД по республике сообщили об увеличении числа пострадавших до девяти. "По предварительной информации, на момент происшествия в салоне автобуса находились 19 человек, в том числе водитель, и пассажиры - 17 детей и 1 взрослый сопровождающий. <…> По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять детей и сопровождающий из школьного автобуса. Водитель легковой автомашины госпитализирован в реанимационное отделение, двоим его несовершеннолетним пассажирам назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительной информации, водитель школьного автобуса не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ-2115, и допустил с ним столкновение.

Отмечается, что 22 декабря около 14:00 мск на 400-м км автодороги Кызыл - Эрзин столкнулись два автомобиля.

В новость внесены изменения (17:45 мск) - увеличилось число пострадавших.