СМИ: в Словакии задержали человека за угрозу устроить стрельбу

Злоумышленник заявил о своем намерении службе спасения, сообщило Словацкое телевидение

БРАТИСЛАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала 64-летнего мужчину, который угрожал устроить в Словакии стрельбу, подобную случившейся в четверг в Карловом университете в Праге.

Об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, злоумышленник позвонил в службу спасения и предупредил: "Устрою здесь то, что произошло в Праге". Вскоре он был задержан в городе Жилина на северо-западе республики. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей не сообщается.

21 декабря 24-летний студент Давид Коза открыл стрельбу из скорострельной винтовки на философском факультете Карлова университета в Праге, 14 человек погибли, 25 получили ранения. Он покончил с собой после появления полицейских.