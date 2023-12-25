В Иваново извлекли тела двух человек из-под завалов после обрушения гаража

По сведениям регионального УМВД, погибли два брата 44 и 34 лет

ТАСС, 25 декабря. Тела двух человек обнаружены на месте обрушения гаража в Иваново, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 21:55 под завалами обнаружен первый погибший. В 23:10 под завалами обнаружен второй погибший", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, при обрушении гаража погибли два брата 44 и 34 лет.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что вечером в воскресенье в гаражном кооперативе "Ермак" на улице Ермака произошло обрушение гаража. В результате инцидента повреждены строительные конструкции трех соседних гаражных боксов.

Всего к месту происшествия было направлено 54 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 26 человек и 6 единицы техники.