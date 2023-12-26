В Казахстане спустя полгода потушили пожар на нефтяном месторождении

Для ликвидации возгорания специалисты произвели бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в июне на месторождении Каратурун Южный на западе Казахстана, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

"На месторождении Каратурун Южный, разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря 2023 года был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более 6 месяцев", - говорится в сообщении центра. Отмечено, что для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.

Пожар начался 9 июня при бурении скважины. Сообщалось, что высота пламени достигала 10 м. Местные экоактивисты неоднократно привлекали внимания к проблеме пожара. По оценке активистов, горение на скважине приводило к выбросу метана, отравлявшего окружающую среду.