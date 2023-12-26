В Ставрополе после взрыва газа в пекарне возбудили уголовное дело

В результате ЧП пострадали семь человек

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Ставрополе по факту возгорания газовоздушной смеси в здании пекарни возбуждено уголовное дело. <...> В результате трагедии пострадали несколько человек, которые с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Нарушение требований охраны труда" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в Ставрополе во вторник вечером в двухэтажном здании пекарни. В результате произошло обрушение крыши здания на площади 150 кв. м. В больницу госпитализированы семеро пострадавших.