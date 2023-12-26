В Ставрополе семь человек госпитализировали после взрыва газовых баллонов

ЧП произошло в здании пекарни

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. В Ставрополе семь человек доставили в больницу после взрыва газовых баллонов в двухэтажном здании, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

"На Серова, 336, на первом этаже двухэтажного здания произошел взрыв газовых баллонов, что привело к возгоранию на площади 150 кв. м. В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализировано семь человек", - написал он.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что происшествие случилось в здании пекарни. "Трое из них [пострадавших] в тяжелом состоянии, четверо - средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи", - отметил глава региона.

На месте происшествия задействовали сотрудников экстренных служб и медиков.

Позже в пресс-службе администрации города сообщили, что пожар потушили. "После происшествия произошло возгорание здания пекарни, произошло обрушение кровли на площади 150 кв. м. В настоящий момент возгорание потушено, производится разбор конструкций", - сказал собеседник агентства.