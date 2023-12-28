На Блэкпульской башне произошел пожар

Посетителей башни эвакуировали

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на металлической обзорной башне XIX века в Блэкпуле. Об этом говорится в сообщении, распространенном в соцсети Х (ранее Twitter) пожарной службой северо-западного графства Ланкашир.

"Шесть пожарных машин, команда, использующая беспилотники, и веревочная спасательная команда в настоящее время принимают участие в тушении пожара на набережной в Блэкпуле. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района", - говорится в сообщении.

На видео, распространенном на сайте газеты The Sun, видно, что возгорание произошло почти на самом верху 158-метровой башни, которая была построена в 1894 году. Ее высота ровно в два раза меньше, чем Эйфелева башня в Париже, однако на момент открытия Блэкпульская башня была самым высоким сооружением в Британской империи.

По информации телеканала Sky News, посетители, находившиеся на башне, эвакуированы.

В 2014 году телекомпания Би-би-си сообщала, что достопримечательность посещают в год около 650 тыс. человек, а сам город Блэкпул - 18 млн. Она пережила два сильных пожара - в 1897 и в 1956 годах. В первом случае огонь уничтожил две обзорные площадки и часть структур, поддерживающих конструкцию, во втором - банкетный зал.