В Великобритании не подтвердили пожар на башне в Блэкпуле

В правоохранительных органах отметили, что в связи с произошедшим по подозрению в "нарушении общественного порядка" задержан один мужчина

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Башня в Блэкпуле не была охвачена огнем, а то, что было воспринято за пожар, оказалось лишь оранжевой сетью, развернутой на верхней площадке одной из самых высоких достопримечательностей английского города. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию северо-западного графства Ланкашир.

"Наш вертолет пролетел над башней, и никакого пожара там не было. Мы можем подтвердить: то, что виднелось (прохожим, которые стояли у основания башни - прим. ТАСС), было оранжевой сетью", - сообщила полиция. В правоохранительных органах добавили, что в связи с произошедшим по подозрению в "нарушении общественного порядка" задержан один мужчина, он находится в отделении полиции. Подробностей того, какова была его роль в произошедшем, не приводится.

Ранее пожарная служба Ланкашира сообщила, что шесть пожарных машин, команда, использующая беспилотники, и специальная спасательная команда принимали участие в тушении пожара на набережной в Блэкпуле. Позже пожарная служба признала, что расчеты были направлены на место предполагаемого ЧП после звонков обеспокоенных людей, которые "вследствие комбинации факторов подумали, что происходит пожар".

На видео, которые ранее распространила на своем сайте газета The Sun, было видно нечто напоминавшее всполохи пламени почти на самом верху 158-метровой башни, которая была построена в 1894 году. Ее создатели были вдохновлены Эйфелевой башней в Париже, которую она чем-то напоминает. Высота ее ровно в два раза меньше, чем архитектурная достопримечательность французской столицы, однако на момент открытия Блэкпульская башня была самым высоким сооружением в Британской империи.

По информации телеканала Sky News, посетители, находившиеся на башне, были эвакуированы.

В 2014 году телекомпания Би-би-си сообщала, что достопримечательность посещают в год около 650 тыс. человек, а сам город Блэкпул - 18 млн. Она пережила два сильных пожара - в 1897 и в 1956 годах. В первом случае огонь уничтожил две обзорные площадки и часть структур, поддерживающих конструкцию, во втором - банкетный зал.