Число погибших в Белгороде увеличилось до 22

Еще 109 пострадали

ТАСС, 31 декабря. Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины выросло до 22. 109 человек пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, один из пострадавших умер в больнице. Еще 25 пациентов готовят к транспортировке в федеральные клиники. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона уточнил, что повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, множество автомобилей. Всю ночь продолжалась работа по восстановлению домов, уборке мусора. Он уточнил, что восстановительные работы продолжатся 31 декабря. Уже более 2 тыс. человек помогали привести в порядок улицы города.

"Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты", - добавил Гладков.