СК РФ расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области

В Telegram-канале Следственного комитета России сказано, что следователи "установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

"По данным органов исполнительной власти, в результате обстрела Шебекинского городского округа г. Белгорода вооруженными формированиями Украины погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения. Кроме того, в Петровском районе ДНР в результате атаки украинских войск получили ранения три человека. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа. В оперативных службах ДНР, в свою очередь, сообщали о трех раненых в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Петровском районе Донецка.