В Японии произошло уже более 30 землетрясений

По информации национального метеорологического управления страны, афтершоки продолжатся около недели

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. В Японии в понедельник произошло уже более 30 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии.

В то же время, как подчеркнули специалисты японского агентства, афтершоки продолжатся в ближайшую неделю. Особенную опасность представляют следующие два-три дня, в ходе которых есть вероятность повторения мощных подземных толчков магнитудой выше 7. Японские сейсмологи призывают местных жителей к максимальной бдительности.

Для всего западного побережья Японии продолжает действовать угроза цунами. Самая большая высота волн, достигших японского побережья, составила 5 м.

По последним данным, более 10 человек получили травмы различной степени тяжести в результате удара стихии, в нескольких городах на западе страны спасатели работают над ликвидацией крупных пожаров. В нескольких горных районах страны произошли сходы оползней.

Каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных объектах после землетрясения зафиксировано не было. Более 30 тыс. домов в стране остаются без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов "синкансэн", остановленное сразу после землетрясений.