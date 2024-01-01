В Японии спасатели в шести местах пытаются извлечь людей из-под завалов обрушившихся домов

Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси сообщил, что известно о шести случаях обрушения домов в префектуре Исикава

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть случаев обрушения деревянных жилых домов из-за серии мощных землетрясений зафиксировано в Японии. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Нам известно о шести случаях обрушения домов в префектуре Исикава, их жильцы находятся под завалами", - отметил он, подчеркнув, что на месте работают спасательные службы. Речь идет о частных деревянных домах.

В Японии в понедельник произошло уже более 30 землетрясений различной силы. По данным японских сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,6 стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начала вестись соответствующая статистика. В то же время, по данным японских сейсмологов, угроза так называемого большого цунами была объявлена в стране впервые с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшие за ним разрушительные цунами унесли жизни более 18 тыс. человек.