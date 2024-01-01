Японское ТВ сменило подход к оповещению о цунами в свете трагедии 2011 года

Японские телевизионщики, предупреждая об угрозе цунами и призывая местных жителей к немедленной эвакуации, делают это встревоженным голосом, порой буквально срываясь на крик

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Серия мощных землетрясений в центральной части Японии, впервые с 2011 года вызвавших угрозу так называемого большого цунами для западного побережья страны, наглядно продемонстрировала кардинальное изменение в подходе японских телеканалов к освещению этого типа стихийных бедствий, а главное - в оповещении об угрозе надвигающегося цунами.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, теперь японские телевизионщики, предупреждая в прямом эфире об угрозе цунами и призывая местных жителей к немедленной эвакуации, делают это встревоженным голосом, порой буквально срываясь на крик. "В 2011 году многие не восприняли всерьез сообщений телевизионных дикторов об угрозе цунами, поскольку те озвучивались спокойным, уверенным голосом. Это было большой ошибкой - тогда многие люди просто не стали из-за этого эвакуироваться, что привело к дополнительным человеческим жертвам", - пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник одного из центральных телевизионных каналов Японии. По его словам, именно поэтому теперь японские дикторы используют такой надрывный тон, когда речь идет об угрозе цунами. "Мы понимаем, что такая подача может быть пугающей, но она необходима, когда речь идет о спасении жизней", - добавил собеседник агентства.

Серьезно изменилась не только подача, но и само содержание сообщений с экранов телевизоров. Японские телевизионные журналисты теперь используют такие пугающие неподготовленного человека формулировки, как "спасайте свои жизни" и "вспомните, что было в 2011 году, спасайтесь немедленно". Аналогичный подход практикуется теперь и на японском радио, но с даже большим, чем по телевидению, драматизмом и нажимом.