В Челябинской области задержали подозреваемых в оскорблении участников СВО

Двоим из них 18 лет, одному - 17 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 1 января. /ТАСС/. Силовики задержали троих подозреваемых после публикаций в социальных сетях ролика о мигрантах, оскорблявших участников специальной военной операции (СВО) и их жен. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Челябинской области.

"В Челябинской области установлены и задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников специальной военной операции и их жен. Один из них несовершеннолетний. В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также направить в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, двоим подозреваемым 18 лет, одному - 17 лет.

Ранее следователи СУ СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, согласно видеозаписи, ночью 1 января 2024 года во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа пьяных мигрантов вела себя вызывающе. При этом мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников СВО, добавили в ведомстве.