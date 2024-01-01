Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по 3 млн рублей

Получившим средний или тяжкий вред здоровью выплатят по 500 тыс. рублей

ТАСС, 1 января. Власти выплатят родственникам погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород по 3 млн рублей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей. <...> После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", - написал он.

По словам Гладкова, такие же суммы власти выплачивают военнослужащим, погибшим и получившим ранения в ходе специальной военной операции. Выплаты произведут после окончания новогодних и рождественских выходных.