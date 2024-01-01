В Белгороде намерены восстановить порядка 3,7 тыс. кв. м поврежденного атакой ВСУ жилья

С 3 января начнется установка окон, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

ТАСС, 1 января. Около 3,7 тыс. кв. м жилья необходимо восстановить после атаки ВСУ на Белгород 29-30 декабря.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день (1 января) повреждения выявлены в 457 квартирах 60 МКД (многоквартирный дом) и в 12 ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Общая площадь восстановления составляет порядка 3,7 тыс. кв. м", - написал он.

По словам Гладкова, с 3 января начнется установка окон, производители изготовят необходимое количество рам со стеклами.

Работа по коммерческим и социальным объектам начнется со 2 января. "Закрыли только тепловой контур. <...> Ответственность [за организацию процесса] - за администрацией Белгорода. Конечно, объекты социальной сферы - детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ - правительство Белгородской области", - отметил Гладков.