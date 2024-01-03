Мать найденного на балконе в Москве младенца призналась, что утопила его

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мать годовалой девочки, найденной мертвой на балконе на юго-западе Москвы, призналась следователям, что утопила ее. Об этом сообщает столичный СК.

"Мать ребенка доставлена в подразделение столичного СК. В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что на балконе квартиры жилого дома в проезде Карамзина в Москве обнаружено тело годовалой девочки. Ее бабушка рассказала, что ребенок случайно захлебнулся при купании. Матери погибшего младенца 17 лет, у нее есть еще один маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело.