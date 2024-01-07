Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью около 13:00 7 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"7 января около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, БПЛА подавлен в Погарском районе. "Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.