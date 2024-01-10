В Эквадоре главарь еще одной преступной группировки совершил побег

Всего сбежали 39 заключенных, из них 17 уже задержаны, сообщает генеральная прокуратура страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Главарь эквадорской преступной группировки "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико совершил побег из тюрьмы в городе Риобамба. Об этом сообщила во вторник служба, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

"В центре лишения свободы Чимборасо утром 9 января произошли столкновения между заключенными, полицией и сотрудниками тюрьмы. В результате этих событий заключенный Колон П., который находился в учреждении, сбежал вместе с другими заключенными", - говорится в сообщении.

Как пишет газета El Universo, под именем Колон П. в сообщении указан главарь "Лос-Лобос".

Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что всего сбежали 39 заключенных, из них 17 уже были пойманы. "Поиск остальных беглецов продолжается", - говорится на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.