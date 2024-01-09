Президент Эквадора ввел в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта"

Даниэль Нобоа распорядился объявить мобилизацию национальной полиции для защиты суверенитета и территориальной целостности от организованной транснациональной преступности

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

"Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооруженного конфликта", - сообщил он в X (ранее Twitter).

В документе, подписанном главой государства, говорится, что он распорядился объявить "мобилизацию вооруженных сил и национальной полиции на территории страны для обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности от организованной транснациональной преступности, террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов".

Нобоа сообщил, что к последним двум категориям будут отнесены 22 преступные группировки, действующие в стране. "Приказать вооруженным силам провести военные операции при соблюдении международного гуманитарного права и прав человека для нейтрализации группировок, упомянутых в четвертой статье указа", - говорится в документе.

Ранее во вторник вооруженные люди захватили в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение.