В больницах остаются 58 пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны ВСУ

Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое

ТАСС, 10 января. На лечении в больницах остаются 58 жителей Белгорода, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день из учреждений здравоохранения выписано 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации - в тяжелом, но стабильном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается, лекарственные препараты все есть", - написал глава региона.

По его словам, в Белгороде после обстрелов восстановлено почти 2,5 тыс. кв. м оконных конструкций, остается еще около 1,5 тыс. кв. м. "Работа проводится ежедневно, проводится под контролем правительства области и под контролем администрации города Белгорода. Надеюсь, что уже в ближайшее время основные работы мы завершим. Также работы проводятся по восстановлению кровли, внутренних помещений", - отметил губернатор.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.