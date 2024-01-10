В Петропавловке под Воронежем ввели режим ЧС после аварийного схода боеприпаса

По словам главы региона Александра Гусева, решение, в частности, поможет ускорить выделение средств

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Петропавловка Острогожского района, где 2 января зафиксировали аварийный сход боеприпаса с военного самолета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Лично слежу за восстановлением привычной жизни после происшествия в поселке Петропавловка. В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества. Но стоит и еще одна задача - сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств", - написал он.

Гусев добавил, что власти проведут капитальный ремонт поврежденного жилья, компенсируют утраченные автомобили и хозпостройки. В Петропавловке проживают 579 человек в 303 домах.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что 2 января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области. По данным губернатора региона Александра Гусева, к медикам с легкими повреждениями обратились четыре человека. После обследования разрушенного жилья власти приняли решение заново построить девять домов, всего повреждения получили более 100 домов, здания школы, дома культуры, местной администрации.