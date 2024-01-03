Под Воронежем после аварийного схода боеприпаса пострадали четыре человека

Как уточнил глава региона Александр Гусев, они обратились за медпомощью с легкими повреждениями

ВОРОНЕЖ, 3 января. /ТАСС/. Четыре человека обратились к медикам после аварийного схода боеприпаса в населенном пункте Петропавловка Воронежской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу. После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов. Возведем равные по площади здания, но главное - сделаем все оперативно и качественно", - написал он.

Гусев добавил, что поручил привлечь к восстановительным работам строителей со всего региона. Губернатор отметил, что также будет выплачена компенсация за поврежденные пять легковых автомобилей и трактор, восстановят разрушенные хозяйственные постройки, а также ликвидируют повреждения в домовладениях - там будут работать аварийно-восстановительные бригады, им предложат провести капитальный ремонт.

"Еще один важный объект - местная школа, где учатся 32 ребенка. Тут выбило часть окон и пострадала крыша. Проведем экспертизу здания и, если возможно, восстановим кровлю и поменяем окна. Подобная ситуация с местным домом культуры и зданием поселковой администрации", - написал Гусев.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что 2 января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области.