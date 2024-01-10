Прокуратура Эквадора выдвинула обвинения против 17 пойманных беглых преступников

Информации о том, был ли среди них лидер группировки "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико, не поступало

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора предъявила обвинения 17 заключенным тюрьмы Риобамба, пойманным после побега из пенитенциарного учреждения. Об этом сообщается на странице ведомства в X (ранее Twitter).

"Генеральная прокуратура выдвинула обвинения в побеге против 17 заключенных, которые были пойманы после побега из центра ограничения свободы Риобамба", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Информации о том, был ли среди пойманных беглецов лидер преступной группировки "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико, не поступало.