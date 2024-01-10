В Марий Эл ликвидировали открытое горение в корпусе санатория

Отдыхающих и персонала в помещении не было

ТАСС, 10 января. Спасатели ликвидировали открытое горение в корпусе санатория "Лесная сказка" в Марий Эл. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.

Пожар произошел в одном из корпусов "Лесной сказки" в поселке Сурок Медведевского района республики, площадь возгорания составила около 300 кв. м. Отдыхающих и персонала в помещении не было.

"В Республике Марий Эл огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что пожарные предотвратили распространение огня на соседние здания. Прокуратура Марий Эл ранее уточняла, что пожар произошел в административном здании санатория, причина возгорания устанавливается.