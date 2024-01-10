В Марий Эл произошел пожар в санатории

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 10 января. Возгорание площадью 300 кв. м тушат в корпусе на территории санатория "Лесная сказка" в Марий Эл. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Происходит горение крыши мансарды корпуса [санатория] "Лесная сказка" в Медведевском районе, поселок Сурок. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня нет. Площадь пожара [составляет] около 300 кв. м", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в тушении задействованы 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и 5 единиц техники.

Прокуратура Марий Эл в своем телеграм-канале написала, что пожар произошел в административном здании санатория "Лесная сказка". На место происшествия выехали работники прокуратуры Медведевского района. "Причина возгорания устанавливается. На момент пожара отдыхающие в здании санатория отсутствовали", - подчеркивают в надзорном ведомстве.