В Марий Эл потушили пожар в санатории

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ТАСС, 11 января. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в санатории "Лесная сказка" в Марий Эл, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

"В Республике Марий Эл огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Горел один из корпусов санатория "Лесная сказка", который расположен в поселке Сурок Медведевского района республики. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

На момент происшествия в здании не было отдыхающих и персонала учреждения. По информации прокуратуры Марий Эл, пожар произошел в административном здании санатория, причина возгорания устанавливается.