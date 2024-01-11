Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Омском увеличилось до восьми

Возбуждено уголовное дело

ОМСК, 11 января. /ТАСС/. Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении под Омском вечером 10 января пассажирского микроавтобуса с вахтовиками и грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа". Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

"В результате автоаварии пассажир автомобиля Citroen, мужчина 1966 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель скончался в медицинском учреждении. Еще восемь пассажиров микроавтобуса пострадали и доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Столкновение произошло вечером 10 января вблизи деревни Александровка на автотрассе "Западный обход Омска". По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал из Ханты-Мансийска в Новосибирск, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Позднее на этой трассе из-за сильного ветра и метели было введено ограничение движения автобусов, маршрутных такси и грузовиков.