В ДТП в Омской области погибли два человека

Еще пятеро пострадали

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус столкнулся на Западном обходе Омска с фурой. В ДТП погибли два человека, пять человек доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД Омской области.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса Citroen при движении по автодороге "Западный обход Омска" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Scania. В результате ДТП пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия; водитель Citroen скончался в медицинском учреждении. Еще пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области уточнили, что микроавтобус перевозил из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков. Из пяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, которую взяла на контроль прокуратура Омской области.

Столкновение произошло около 20:30 (17:30 мск) в районе деревни Александровка. В 21:00 (18:00 мск) на этом участке Западного обхода Омска управление дорожного хозяйства Омской области из-за метели и сильного бокового ветра ввело до 24:00 (21:00 мск) ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.